17 Ноября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Утро в Петербурге началось с транспортного коллапса после небольшого снегопада

Утро 17 ноября в Северной столице началось с многокилометровых пробок на автомобильных дорогах в разных районах на фоне небольшого снегопада. По данным сервисов «Яндекса», наиболее сложная обстановка зафиксирована в Красногвардейском районе. Так, на внешнем кольце КАД образовался затор от развязки с Мурманским шоссе почти до проспекта Косыгина вследствие нескольких ДТП. В целом в городе произошли десятки дорожно-транспортных происшествий на скользких неубранных автомагистралях. При этом, несмотря на ухудшение погодных условий, на улицах Санкт-Петербурга по состоянию на 8:00 работало лишь 162 единицы снегоуборочной техники.

скрин, карта, лп(2022)|Фото: яндекс-карты/скрин

Стоит отметить, что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале накануне, 16 ноября, предупреждал о том, что в ближайшие несколько дней в городе на Неве «местами пойдет снег», поскольку погоду в регионе начала определять холодная воздушная масса, пришедшая с севера вместе с антициклоном. Однако, несмотря на прогнозы в администрации губернатора Александра Беглова, судя по всему, в очередной раз оказались не готовы к выпадению снежных осадков, что подтверждает небольшое количество спецтехники, вышедшей на уборку улиц.

Напомним, недавно Александр Беглов заявлял о якобы полной готовности городских служб к предстоящему зимнему сезону, а в городском Комитете по благоустройству рапортовали о масштабном обновлении парка снегоуборочной и прочей спецтехники. Тем не менее, как и 6 ноября, когда в Северной столице выпал первый снег, коммунальщики снова не справились оперативно со снежными осадками. Во многом это стало причиной образования пробок и так называемых «погодных» ДТП.

Теги: транспортный коллапс, снегопад, северная столица, дтп, александр беглов



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