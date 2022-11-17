"Вы перекидывали пожар друг на друга": властям Рязанской области досталось от сенаторов за смог над Москвой

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Центральный ФО В России
Фото: Накануне.RU

"Вы перекидывали пожар друг на друга": властям Рязанской области досталось от сенаторов за смог над Москвой

Сенаторы обвинили власти Рязанской области в халатности и замалчивании ситуации с лесным пожаром, на борьбу с которым в этом году были брошены значительные силы. Члены Совета Федерации напомнили, что рязанский пожар "отравлял" Москву.

Замминистра природных ресурсов Рязанской области Андрей Машинистов заявил, что пожар вышел из-под контроля, поскольку был в основном верховым, что нехарактерно для этого региона. Он перечислил также все основные проблемы лесоохранных и пожарных служб всех регионов: нехватка техники, финансирования, нескоординированность ведомств, а также неконкурентные зарплаты у трактористов. Всего, по словам, Машинистова, в тушении скандального пожара участвовало около 10 тыс. человек.

Но такой ответ не устроил участников совещания в СФ, посвященного итогам пожароопасного сезона.

"Специалисты говорят, что пожар такой большой не просто возник, а потому, что вы там перекидывали этот пожар друг на друга, замалчивали, а потом на тушение вашего пожара работала вся Россия. Кто-то проявил халатность, дал нереальные цифры и вовремя не известил", - заявила член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Она поинтересовалась у представителя Генпрокуратуры – были ли возбуждены уголовные дела по итогам проверок ответственных после пожара в Рязанской области. Надзорное ведомство ответило утвердительно.  

Теги: лесной пожар, рязанская область, смог



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети