"Вы перекидывали пожар друг на друга": властям Рязанской области досталось от сенаторов за смог над Москвой

Сенаторы обвинили власти Рязанской области в халатности и замалчивании ситуации с лесным пожаром, на борьбу с которым в этом году были брошены значительные силы. Члены Совета Федерации напомнили, что рязанский пожар "отравлял" Москву.

Замминистра природных ресурсов Рязанской области Андрей Машинистов заявил, что пожар вышел из-под контроля, поскольку был в основном верховым, что нехарактерно для этого региона. Он перечислил также все основные проблемы лесоохранных и пожарных служб всех регионов: нехватка техники, финансирования, нескоординированность ведомств, а также неконкурентные зарплаты у трактористов. Всего, по словам, Машинистова, в тушении скандального пожара участвовало около 10 тыс. человек.

Но такой ответ не устроил участников совещания в СФ, посвященного итогам пожароопасного сезона.

"Специалисты говорят, что пожар такой большой не просто возник, а потому, что вы там перекидывали этот пожар друг на друга, замалчивали, а потом на тушение вашего пожара работала вся Россия. Кто-то проявил халатность, дал нереальные цифры и вовремя не известил", - заявила член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Она поинтересовалась у представителя Генпрокуратуры – были ли возбуждены уголовные дела по итогам проверок ответственных после пожара в Рязанской области. Надзорное ведомство ответило утвердительно.