В Муравленко возбудили уголовное дело в отношении тренера из-за травм девочки на скалолазании

Из-за травмы восьмилетней девочки на скалодроме в Муравленко возбуждено уголовное дело в отношении тренера спортивной школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Ямалу.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

"По данным следствия, 1 ноября 2022 года в городе Муравленко тренер спортивной школы, в ходе проведения тренировочных занятий по скалолазанию в помещении спортивного комплекса СК "Муравленко", ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности по безопасному проведению занятий на скалодроме, допустив нахождение малолетней потерпевшей в опасной зоне спуска ученика. Юный спортсмен, осуществляя подъем по скалодрому, сорвался и упал на потерпевшую. Девочке причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время потерпевшая проходит лечение", - говорится в сообщении.

По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.