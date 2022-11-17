Топ-менеджер Goldman Sachs в Москве Толкингтон покинет пост

Топ-менеджер американского инвестбанка Goldman Sachs в Москве Тимоти Толкингтон уходит со своей должности. Группа сворачивает работу в России, хотя пока у нее остается банковская лицензия.

"После 17 лет работы Тим Толкингтон, соруководитель Goldman Sachs в России и странах Содружества независимых государств (СНГ) и руководитель отдела глобальных рынков в России и СНГ, уйдет из фирмы в конце года", - говорится в внутренней рассылке банка, с которой ознакомился РБК, информацию подтвердил представитель Goldman Sachs в России.

В марте 2022 г., вскоре после начала российской СВО, Goldman Sachs объявил об уходе из России.