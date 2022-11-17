"Имеем дело с представлением от Минкульта США": Пригожин указал на сходство способов "ликвидации" Нужина с методами ИГ

ЧВК «Вагнер» никогда не участвует в обмене военнопленных. Это значит, что экс-боец Евгений Нужин не возвращался в компанию из украинского обменного фонда, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Заявление стало ответом на слова советника президента Украины Михаила Подоляка. Чиновник недавно заявил, что Нужин якобы был передан России, не подписав отказ от обмена.

По словам Пригожина, такая наспех выдуманная версия начала распространяться после 15 ноября. Тогда предприниматель написал письмо в Генпрокуратуру РФ, заподозрив, что ЦРУ приложило руку к «казни кувалдой».

«После этого вдруг неожиданно все проснулись: «Америка в опасности!». И выяснилось что кто-то менял Нужина, что он сам написал слёзное письмо: «Пожалуйста, верните меня в Россию», и оказывается, на кадрах ликвидации Нужина как предателя чётко фигурирует кувалда, которая является не то, что собственностью, а ведущим сотрудником ЧВК «Вагнер». Так что когда вагнеровцы собираются на совещании они подходят, жмут руку и говорят: «Здравствуй, кувалда!»», – рассказал Пригожин.

Заявление Подоляка не выдерживает никакой критики. Во-первых, ЧВК «Вагнер» никакими обменами не занимается и в случае с Нужиным исключения не было.

Во-вторых, если внимательно посмотреть видео, то боец сам говорит, что не намерен возвращаться в Россию и переходит на сторону ВСУ абсолютно добровольно. Намерения отца подтвердил и его сын.

«Но вдруг что-то изменилось в его мировоззрении, и он срочно написал заявление с просьбой его вернуть. А, вернее, как следует из заявления господина Подоляка, он не написал заявление с просьбой его не возвращать. Театр абсурда», – обратил внимание предприниматель.

В-третьих, в «возбуждении общественности» важную роль сыграл Госдеп США, который имеет влияние на ЦРУ. Ведомство отдало команду управлению, которое далее передало ее Подоляку. Последний же попытался посеять панику среди людей.

Четвертым контраргументом снова стали слова Нужина. Он рассказал, что его похитили прямо на улице Киева. Этими словами версия Подоляка о «возвращении» в Россию разбивается в пух и прах.

«Пятое, уголовное дело по статье 105 УК РФ возбуждается при наличии тела. Нету тела – нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело, и мы будем разбираться, что произошло», – иронично добавил Пригожин.

Наконец, предприниматель не исключил, что созданное видео может быть обычной постановкой наподобие тех, что снимались с участием террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в России). По его словам, те ролики делали на фоне зеленого фона, что могло произойти и с участием Нужина.

«Возможно, здесь мы имеем дело с таким же представлением от Минкульта США», – отметил бизнесмен.

В завершение Пригожин описал, как на самом деле работают бойцы ЧВК «Вагнер». По его словам, сотрудники соблюдают принципы международного законодательства, обладают дисциплиной и сдержанностью. Даже в случае с украинскими военными они проявляют благородие, не применяя насилия, а пытаясь убедить в своей правоте разговорами и уроками истории.