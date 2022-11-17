Не стало легендарного советского фигуриста Александра Горшкова

Скончался олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, партнер Людмилы Пахомовой в танцах на льду Александр Горшков. Ему было 76 лет, он являлся президентом Федерации фигурного катания на коньках России.

Пахомова и Горшков были одной из самых блистательных и титулованных пар советского фигурного катания. Их знали и любили миллионы людей в СССР и во всем мире.

Пахомова и Горшков стали первыми Олимпийскими чемпионами в танцах на льду в 1976 году в Инсбруке, напоминает РБК.