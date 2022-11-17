17 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В прокуратуре назвали причину схода вагонов на станции Шарташ в Екатеринбурге

Стали известны итоги проверки по факту схода трех вагонов в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось 5 октября в парке железнодорожной станции Шарташ Свердловской железной дороги: с рельсов сошли один порожний вагон и два вагона, груженые строительными материалами. Инцидент произошел при производстве маневровых работ. Никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проведенная проверка показала, что причиной схода явилась негодность деревянных шпал железнодорожного пути. Устранить нарушения прокурор потребовал во внесенном представлении в адрес начальника Свердловской дирекции инфраструктуры. В итоге негодные шпалы заменили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, мастер дорожного линейного участка станции Шарташ привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Сход вагонов в парке железнодорожной станции Шарташ(2022)|Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Сход вагонов в парке железнодорожной станции Шарташ(2022)|Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Теги: вагоны, Шарташ, причина, прокуратура



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Ранее 05.10.2022 10:29 Мск На станции Шарташ в Екатеринбурге грузовые вагоны сошли с рельсов


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