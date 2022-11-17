17 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

США неуклюже пытаются вбить клин между Китаем и Россией - Дерипаска

Российский олигарх Олег Дерипаска считает, что США "неуклюже, но пытаются вбить клин между Китаем и Россией". Так он прокомментировал публикацию Bloomberg по поводу успешных переговоров китайского лидера Си Цзиньпина на саммите G20 с представителями западных стран, в первую очередь – с президентом США Джо Байденом.

В публикации говорится о том, что Си не хочет следовать за Владимиром Путиным в мировую изоляцию и предпочтет оставить своего российского партнера, когда речь зайдет о выборе.

"Видимо, с потолком цен на нефть в условиях сумасшедшего долга в 31 трлн долларов, который будет все тяжелей обслуживать, ничего не выходит", - делает вывод Дерипаска по поводу политики США. И напоминает, что "Китай после Японии является крупнейшим держателем американского долга, и очень важно для Белого дома избежать его распродажи".

Теги: сша, китай, олег дерипаска, си цзиньпин



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