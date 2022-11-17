Суд отказал в выселении сквоттеров из дома Воложа в Амстердаме

Суд в Нидерландах отказал в выселении сквоттеров из дома основателя и бывшего генерального директора группы компаний "Яндекс" Аркадия Воложа в Амстердаме, сообщила газета NL Times.

В ходе предварительного слушания суд постановил, что для принудительного выселения сквоттеров нет достаточных оснований. Решение было мотивировано "отсутствием легитимных причин для того, чтобы здание оставалось вакантным".

Поясняется, что законной причиной мог бы стать ремонт здания, однако он может привести к росту стоимости дома и капитала Воложа, находящегося под санкциями ЕС, пишет Regnum.

Сквоттеры заняли дом основателя "Яндекса" в Амстердаме 31 октября. Они вывесили на здании ряд плакатов, в том числе с надписью "Против войны и капитализма".

Волож попал под санкции Евросоюза в июне. Власти ЕС сочли его "крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ". Сразу после введения санкций Волож объявил об уходе из правления "Яндекса".