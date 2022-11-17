Зеленский заявил о готовности к публичным переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает сигналы, в том числе от лидеров других стран, о желании Москвы начать переговоры. Но Киев, по его словам, готов только к публичным, а не кулуарным переговорам.

"Да, я получал те или иные сигналы от лидеров государств. Кажется, что Путин хочет прямых переговоров... Я такие сигналы получал... Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную *****", - приводит слова Зеленского "Коммерсант".

Он напомнил, что предложил на саммите G20 свои условия для начала мирных переговоров с Россией. В Москве, впрочем, эти условия отвергли как невыполнимые.