17 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Песков заявил, что первопричиной инцидента с ракетами в Польше являются НАТО и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами в Польше.

По словам представителя Кремля, США рассуждают "в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого".

Песков предложил в таком случае "отмотать назад". "И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе", - цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель совета нацбезопасности Белого дома США Эдриенн Уотсон заявила, что Вашингтон в любом случае считает Россию ответственной за падение ракеты на территории Польши, вне зависимости от того, какие будут результаты расследования. По ее словам, ВС РФ обстреливают Украину "ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры", пишет Regnum.

Теги: песков, ракеты, польша



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