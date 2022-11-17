В Совфеде предложили заморозить активы бизнесменов, уехавших из России после начала СВО

Сенатор Андрей Кутепов направит вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине.

"На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства", - говорится в письме, копией которого обладает ТАСС.

Кутепов считает, что меры по замораживанию активов на территории РФ и транзакций с территории страны необходимо в первую очередь применить к владельцам крупных предприятий, которые приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций.

Он также предлагает, чтобы доходы от управления имуществом и активами уехавших из РФ руководителей убыточных институтов развития или госкорпораций поступали целевым образом в бюджет на покрытие убытков этих организаций. Еще одним шагом, говорит сенатор, направленным на пресечение вывода средств за территорию РФ, является пакет мер в отношении лиц, отказавшихся от российского гражданства или имеющих гражданство недружественных стран.

Среди предложений сенатора – направить замороженные в РФ средства иностранных инвесторов из недружественных стран на покрытие расходов, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне СВО.

Напомним, 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате "репараций" Киеву из замороженных Западом резервов РФ, общая сумма которых составляет 300 млрд долларов. Постпред РФ Василий Небензя заявлял, что этот документ юридически ничтожен и абсолютно неграмотен, но признавал, что это способ разморозки резервов РФ для финансирования поставок западного оружия Киеву и погашения его долгов за уже переданные вооружения.