Прекращено членство ПКР в Международном паралимпийском комитете

Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

За отстранение от участия в соревнованиях проголосовало подавляющее большинство делегатов чрезвычайной генеральной ассамблеи МПК.

Президент ПКР Павел Рожков не присутствовал на генассамблее, так как власти Германии не выдали ему визу, хотя ни в каких санкционных списках он не значится. Рожков вынужден был довольствоваться участием в заседаниях в удаленном формате.

У российской стороны есть возможность опротестовать это решение. Если апелляция не будет удовлетворена, для восстановления ПКР в правах придется вновь собирать генассамблею, сообщает "Коммерсант".