16 Ноября 2022
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Фото: fourstyle.ru

МИД РФ призвал Варшаву "не ввязываться в грязные провокации"

16 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Российской Федерации Яцек Щлядевский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшего за собой гибель людей.

"Несмотря на ночное время и отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши Посла России и устроить из этого политическое шоу. Акцентировали, что российская сторона ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к нему наших Вооруженных Сил были оперативно даны Министерством обороны Российской Федерации. Ознакомили Яцека Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Теги: Польша, ракета, Яцек Щлядевский



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