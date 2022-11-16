Россия откроет генконсульство в афганском Мазари-Шарифе, где готовятся возродить казни и побивания камнями

Россия в скором времени откроет генеральное консульство в афганском Мазари-Шарифе, передает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

Мазари-Шариф – четвертый по численности населения город Афганистана.

Накануне стало известно, что действующие власти собираются возродить в Афганистане публичные казни, забивание камнями, отрубание конечностей. Распоряжение следовать законам шариата при вынесении приговор на встрече с судьями отдал верховный лидер Талибана (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада.

"Внимательно изучите досье воров, похитителей и подстрекателей к мятежу. Случаи, которые подпадают под правила худуда и кисаса, вы обязаны осудить по всем правилам шариата [исламское право]. Это постановление шариата и мой приказ, который является обязательным", — цитирует его слова представитель движения Забихулла Муджахид.

К преступлениям худуда относятся: прелюбодеяние (и ложное обвинение в этом), употребление алкоголя, воровство, похищение людей и разбой на дорогах, вероотступничество и мятеж.

Также на прошлой неделе талибы (запрещенная в России террористическая организация) запретили женщинам посещать парки, ярмарки развлечений, спортивные залы и общественные бани.