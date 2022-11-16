16 Ноября 2022
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Количество жителей Тюмени перевалило за миллион, - мэр

Мэр Тюмени Руслан Кухарук в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях VI форума "Города России 2030", который проходит 16-17 ноября в Екатеринбурге, рассказал о развитии города в разрезе превращения "столицы деревень" в миллионник.

"Генеральный план города Тюмени закладывает основы как численности населения города, так и развития его различных кварталов. Он, конечно, ориентирован на то, что количество жителей города вырастет до 1 млн. Но как изменится город? Отвечаю. У нас нет самоцели достичь показателя в миллион жителей. Тюмень – один из самых активно развивающихся по приросту населения городов России. Как естественному, так и миграционному. Ключевое здесь – то, что городская инфраструктура должна быть готова к росту населения", - сказал Кухарук.

Несколько лет назад власти делали аналитику по реальной нагрузке на социальные объекты, транспортную инфраструктуру.

"Мы оцифровали медицинские карты всех, кто хоть раз обращался за медицинской помощью. И эта цифра уже была более 1 млн. Мы понимаем, что те, кто живут в Тюменском районе, но учатся и трудятся в столице региона, - тоже те, кто рассчитывает на качественное проживание. Мы именно так исходим из градостроительного планирования", - сказал Кухарук.

Теги: Руслан, Кухарук., Тюмень



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