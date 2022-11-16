16 Ноября 2022
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Мэр Тюмени объяснил повышение стоимости проезда в автобусах

Мэр Тюмени Руслан Кухарук в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях VI форума "Города России 2030", который проходит 16-17 ноября в Екатеринбурге, объяснил, почему в Тюмени вырастет плата за проезд в автобусах. С 1 января 2023 г. цена билета при оплате картой будет 29 руб. (сейчас – 28), наличными – 30 руб. (сейчас – 29).

"Мы несколько лет назад нашли компромиссный вариант установления платы за проезд. Он опирается на текущее положение дел на рынке. Это позволяет в те три года, что в городе работает подрядная компания – перевозчик, правильно формировать бизнес-план по оказанию услуг и их "отдаче". Система предусматривает установление платы за проезд на время действия контракта и ее индексацию. Тот 1 руб., который добавляется ежегодно, соответствует тому индексу-дефлятору, по которому идет ценообразование, или даже меньше него", - сказал Кухарук.

Деньги пойдут, в частности, на обновление транспортного состава.

"На улицы Тюмени ежедневно выходят 1,15 тыс. автобусов. Мы говорим о разветвленной сети маршрутов, позволяющей комфортно добраться из одной части города в другую. Следующий год будет финальным в очередной трехлетке. Мы прорабатываем схему, которая позволит на уровне условий контракта по определению перевозчика, заложить возможность второй бесплатной пересадки. Мы понимаем, что это новый механизм, основанный на комфорте для перевозчиков и пассажиров", - сказал Кухарук.

Теги: Руслан Кухарук, автобус, Тюмень



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