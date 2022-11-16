16 Ноября 2022
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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Тюмени объяснил, зачем пожертвовал 100 тысяч на СВО

Мэр Тюмени Руслан Кухарук объяснил, почему перевел из своего кармана 100 тыс. руб. на нужды СВО.

"Сегодня новая фаза – помощь семьям мобилизованных – объединила всех. Предприниматели направляют крупные суммы для покупки обмундирования или военного оборудования. Предприятия объединяются, чтобы приобрести технику, необходимую для проведения специальной военной операции. Было уже несколько таких экспедиций. Мне кажется, это – проверка на прочность, как могут жители нашей страны быть одним целым", - рассказал Накануне.RU Кухарук на полях VI форума "Города России 2030", который проходит 16-17 ноября в Екатеринбурге.

Напомним, 14 октября во время посещения сквера Машарова, где идет благоустройство и строительство стелы "Город трудовой доблести", особое внимание мэра привлекли выдержки из газеты "Красное знамя" от 27 марта 1943 г.

"Это – телеграмма Сталина. Он благодарил жителей города за сбор 3 млн руб. для строительства боевых самолетов "Тюмень-фронту". Куратор проекта "100 млн для Победы" напомнила, что в регионе была запущена акция для сбора средств на покупку спецоборудования для бойцов. К сбору денег подключились не только юридические лица и крупные корпорации, но и граждане. Я лично принял участие в акции и направил 100 тыс. руб. на счет благотворительного фонда", - написал в соцсетях Кухарук.

Теги: Руслан Кухарук, глава Тюмени



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