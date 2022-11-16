Кремль: Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не общался с канцлером Германии Олафом Шольцем по ситуации в Польше. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее представитель германского Минобороны сообщил, что Шольц находится на связи с Путиным по поводу ракетного инцидента в Польше.

Сам Шольц заявил журналистам, что необходимо провести расследование ЧП и лишь потом делать выводы. В такой серьезной ситуации не может быть и речи о поспешных выводах прежде, чем факты будут тщательно изучены", - уточнил он.