16 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Кремль: Путин и Шольц не общались по поводу инцидента с ракетами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не общался с канцлером Германии Олафом Шольцем по ситуации в Польше. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее представитель германского Минобороны сообщил, что Шольц находится на связи с Путиным по поводу ракетного инцидента в Польше.

Сам Шольц заявил журналистам, что необходимо провести расследование ЧП и лишь потом делать выводы. В такой серьезной ситуации не может быть и речи о поспешных выводах прежде, чем факты будут тщательно изучены", - уточнил он.

Теги: песков, путин, шольц



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