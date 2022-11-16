Дрессировщику Запашному наложили 14 швов на лице после удара тигриной лапы

Дрессировщик Эдгар Запашный сообщил подробности о травме, которую ему во время репетиции нанес тигр. Хищник ударил укротителя лапой по лицу.

В итоге артисту пришлось наложить 14 швов на лице, глубина порезов достигала одного сантиметра. Врачи считают, что Запашному очень повезло, поскольку не задеты глаза, шея и лицевые нервы, передает Shot.

Запашный считает, что сам виноват в произошедшем инциденте, поскольку отвлекся во время дрессировки молодого животного. Он добавил, что тигр не намеренно нанес ему раны.