16 Ноября 2022
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Происшествия Москва
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Дрессировщику Запашному наложили 14 швов на лице после удара тигриной лапы

Дрессировщик Эдгар Запашный сообщил подробности о травме, которую ему во время репетиции нанес тигр. Хищник ударил укротителя лапой по лицу.

В итоге артисту пришлось наложить 14 швов на лице, глубина порезов достигала одного сантиметра. Врачи считают, что Запашному очень повезло, поскольку не задеты глаза, шея и лицевые нервы, передает Shot.

Запашный считает, что сам виноват в произошедшем инциденте, поскольку отвлекся во время дрессировки молодого животного. Он добавил, что тигр не намеренно нанес ему раны.

Теги: эдгар запашный, тигр, дрессировщик, швы



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