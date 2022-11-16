Албанская Церковь снова отказалась признать украинских раскольников

Албанская Православная Церковь (АПЦ) снова выразила свое несогласие с предоставлением Фанаром "автокефалии" украинским раскольникам.

Синод АПЦ отметил, что легализация раскольников не принесло ни мира, ни единства, а еще больше разделила православие.

При этом АПЦ призвала Фанар созвать предстоятелей поместных православных церквей по украинскому вопросу. И напомнила, что необходимо апостольское преемство. У раскольников Украины оно отсутствует.

Собор предстоятелей невозможен по той причине, что Фанар считает себя начальником над православным миром и не собирается ни с кем советоваться, о чем ранее заявлялось неоднократно.

