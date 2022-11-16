Ситуация с энергоснабжением в Киеве сложная - Кличко

Ситуация с энергоснабжением в Киеве сложная, как и во многих регионах Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он сообщил, что массовые отключения были связаны с попаданием ракет в объекты национальной системы энергоснабжения. "В настоящее время систему стабилизировали. Но ситуация с дефицитом энергии остается сложной", - сообщил глава города.

"Укрэнерго" применяет почасовые и аварийные отключения электричества, чтобы сохранить управляемость энергосистемы.

Кличко добавил, что, несмотря на все сложности, тепло в домах киевлян есть.

"Объекты критической инфраструктуры столицы снабжены генераторами и горючим на случай отключений", - добавил Кличко.