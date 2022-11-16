16 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Профессора УлГУ вынудили уволиться из-за его телеграм-канала о проблемах образования

Профессора Ульяновского госуниверситета (УлГУ) Евгения Белого вынудили уволиться из вуза из-за популярного телеграм-канала "Наука и университеты", посвященного проблемам высшего образования, который он вел. Об этом заявил сам профессор.

Канал появился два года назад, и за это время Белый ни разу не упомянул о том, что он, как его автор, связан с УлГУ. Теперь он открыл свое имя, так как ректор Борис Костишко вызвал его и сообщил, что Минобрнауки РФ не нравится то, что пишет канал. При этом Департамент информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки заявил, что у них нет претензий к телеграм-каналу и его автору.

Однако ректор предложил Белому три варианта: закрыть канал, не писать там отныне ничего критического о министерстве или уволиться из университета.

"Автор канала решил остановиться на третьем варианте. Другого способа сохранить канал в состоянии, чтобы на него подписывались и читали, найти не удалось. Написал заявление "по собственному", которое было подписано практически мгновенно. Справочно: в этом университете автор канала проработал 26 лет", - написал профессор, который отмечает, что теперь у него будет еще больше свободы в написании текстов.

Канал имеет "всего лишь" 22 тыс. подписчиков, но входит в тройку самых популярных ресурсов, затрагивающих вопросы высшего образования. Пост об увольнении набрал уже 100 тыс. просмотров.

Историей заинтересовался Совет по правам человека при президенте РФ.

Теги: образование, ректор, увольнение, вуз



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