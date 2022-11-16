89 лет назад СССР и США установили дипломатические отношения

89 лет назад, 16 ноября 1933 года, были установлены дипломатические отношения между СССР и США. Вашингтон не признавал Советский Союз более 10 лет.

Связи СССР и США были еще с начала 1920-х гг. В 1923 году Москву посетили члены Конгресса США, которые пришли к выводу, что положение советского правительства весьма прочное и нужно установить официальные отношения, иначе другие страны займут место США. Однако это заняло еще 10 лет. Вашингтон с 1917 года не признавал на российской территории никакой власти.

Российская империя установила дипломатические отношения с США в 1807 году. До 1917 года отношения были довольно теплыми и касались в основном экономики, а не политики. 6 декабря 1917 года США официально вступили в Первую мировую войну, и президент Вудро Вильсон разорвал дипломатические отношения с Россией. Пришедшее в результате февральского переворота Временное правительство Вашингтон признал, а пришедшее после октябрьского советское - нет. Оно отказалось выплатить предыдущие долги Штатам, взятые в свое время царским правительством, и конфисковало американскую собственность.

Ситуация изменилась под влиянием экономических причин. Президент Франклин Рузвельт увидел в СССР основу для американских экономических интересов. СССР использовал США для проведения индустриализации.