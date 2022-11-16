Шлейф коррупционных скандалов транспортной сферы Петербурга не мешают политическим амбициям вице-губернатора Полякова

Банкротство с признаками рейдерского захвата «Метростроя», «серые» схемы продажи билетов на общественный транспорт и оплату парковок Санкт-Петербурга и тесные связи с «оппозиционным водочным королем» Сабадашем парадоксальным образом становятся точками карьерного роста для приближенного к губернатору Петербурга Кирилла Полякова.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, курирующий транспортную сферу, является типичным примером современного чиновника-карьериста. Даже официальная биография рассказывает о том, что приближенный нынешнего губернатора города Александра Беглова в неспокойные 90-е годы работал в различных «бизнес-структурах» Санкт-Петербурга. Начиная с 2003 занялся политикой – сразу же председатель Законодательного Собрания Ленинградской области и потом сразу в руководители только что созданной, но непонятно чем занимающейся государственной структуры под названием «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Нужно сказать, что в определенных кругах Полякова до прихода к власти в Петербурге Александра Беглова Полякова так и называли: «директор дирекции» - потому, что никому не было понятно, чем именно она занимается, что развивает и куда устремляется. Фаза активного пиара у нынешнего вице-губернатора началась в тот момент, когда его назначили ответственным за обеспечение транспортной доступности объектов ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. С тех пор ранее бывший в тени Поляков вышел на передний план, а после назначения вице-губернатором бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова Поляков внезапно становится председателем комитета по транспорту города. Позже Кирилл Валентинович займет место своего покровителя на должности вице-губернатора. Как полагают СМИ, ставший главой АвтоВАЗа Максим Соколов оставил в Петербурге доверенное лицо для лоббирования собственных интересов.

Несмотря на то, что у Кирилла Полякова никогда не было профильного образования именно в транспортной сфере, опыт лоббирования чужих интересов колоссальный. Так, в период председательствования в Заксобрании Ленобласти его деятельность была тесно связана с интересами «водочного короля» Александра Сабадаша. Причем именно с активной деятельностью Полякова связывают пик карьеры бывшего «импортера» водки «Абсолют» в Россию. После того, как Сабадаш получил свой первый срок заключения, у Полякова пошла в гору политическая карьера, которая расцвела бурным цветом во времена правления Александра Беглова. К слову, по странному совпадению, сам Сабадаш только в 2022 году начал предпринимать серьёзные попытки выйти на свободу – практически сразу после назначения Полякова на высокую должность.

Не последнюю роль Поляков сыграл в деле по развалу старейшего и , как теперь выясняется, единственного метростроительного предприятия Санкт-Петербурга «Метростроя» будучи председателем комитета по транспорту. Власти города давно пытались «приструнить» непокорных отца и сына Александровых и получить полный контроль над предприятием и при непосредственном участии нынешнего вице-губернатора им это удалось. Правда, результат получился, что называется, «не очень» - созданная на месте «Метростроя» структура под названием «МССС» оказалась, что называется, мертворожденной – при фактическом отсутствии результатов затраты на нее из бюджета города растут с каждым месяцем, а новых станций метро петербуржцы, скорее всего, не увидят еще много лет.

Провальной оказалась и разработанная не специалистом в этой сфере так называемая «Новая модель транспортного обслуживания», запущенная 1 апреля 2022 года. Реформа общественного транспорта началась фактически во всей стране – где-то раньше, где-то позже. В Петербурге она из реформы действительно превратилась в «новую модель», причем заранее провальную - сокращение и переработка действующих маршрутов, упразднение автобусов малой вместимости (так называемых «маршрутных такси») , неудобная система оплаты проезда и при полном отсутствии развития наземного и подземного рельсового транспорта существенно увеличили время ожидания подходящего транспорта, скоплению людей на остановках и жесткой критике всей сферы транспорта.

Все это при том, что купленные по распоряжению Смольного новые «лазурные» автобусы периодами самовозгораются, а система оплаты проезда, как оказалось, идет вообще через стороннего посредника. Кстати, оплачивать проезд горожанам предлагается через приложение BSTR – компании предпринимателя Артема Кушнарева, который за счет взимаемой комиссии сможет зарабатывать на продаже билетов порядка 2,1 миллиарда рублей в год. Ряд телеграм-каналов связывают Кушнарева с Виталием Родионовым, которого также называли «серым кардиналом» Соколова, а без «санкции» Родионова, по некоторой информации, невозможно получить ни один госзаказ в сфере транспортной инфраструктуры Петербурга. К слову, в последние годы Кушнарев активно получал контракты организаций, подведомственных комитету по транспорту Смольного.

Эта же компания владеет и одним из приложений, через которое можно оплатить платную парковку в Петербурге – к слову, BSTR и тут берет небольшой процент. При этом сама зона платной парковки в Санкт-Петербурге растет день ото дня и без каких-либо разумных на то оснований – эти меры необходимы при наличии альтернативы в виде быстрого и удобного общественного транспорта, которого, благодаря вице-губернатору Полякову, у Петербурга нет.

Однако, судя по всему, амбиции Полякова простираются далеко за пределы вице-губернаторства в Смольном. Стремительная карьера при Беглове, раскрутка собственного Телеграм-канала, постоянные упоминания в СМИ и появление на публике явно говорит, что устремления бывшего «директора дирекции» простираются далеко за пределы города. Вот только вряд ли амбиции совпадут с возможностями – послужной список, связанный с захватом «Метростроя», развалом транспортной системы и лобби «водочного короля» вряд ли можно приложить к резюме.