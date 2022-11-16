Эрдоган: Шесть стран НАТО считают, что упавшая в Польше ракета не имеет отношения к России

Шесть стран НАТО пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции в рамках саммита G20.

По его словам, в переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он получил информацию о том, что инцидент может быть технической ошибкой.

О каких шести странах идет речь, президент Турции не уточнил.

Кроме того, Эрдоган заявил, что считает Россию непричастной к инциденту с упавшей в Польше ракетой. "Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета", - цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер высказался за проведение детального расследования произошедшего.