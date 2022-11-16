16 Ноября 2022
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Политика Воронежская область
Фото: t.me/gusev_36

Александр Гусев: Мы системно занимаемся обеспечением безопасности воронежцев

Накануне губернатор Воронежской области работал в Брянске. Он участвовал в совещании Совета Безопасности РФ. Председательствовал на мероприятии секретарь Совбеза Николай Патрушев. Принимали участие губернаторы ЦФО, полпред и представители федеральных структур.

николай патрушев, игорь щеголев(2022)|Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

Перед началом совещания Николай Патрушев отметил, что обсуждение вопросов обеспечения безопасности в регионах Центральной России проводится в рамках поручения главы государства.

В повестке выездного заседания Совбеза страны стояли вопросы организации работы всех аспектов обеспечения безопасности в регионах, поручения относительно оперативного обеспечения потребностей ВС РФ, проведения мероприятий в рамках поддержки семей мобилизованных. Обсуждали дополнительные меры защиты от возможных террористических посягательств на критически важные промышленные объекты, ГТС, электросети, в общественных местах, где бывает много людей.

Как известно, в ходе СВО федеральным центром приняты решения, которые нацеливают губернаторов на реализацию полномочий, связанных с решением задач безопасности территорий, четкое формирование и бесперебойную работу систем защиты от ЧС и по охране инфраструктурных, особо значимых объектов в регионах.

гусев, папка для совещания(2022)|Фото: t.me/gusev_36

«В Воронежской области несколько десятков объектов как потенциально опасных, так и значимых. Работой по обеспечению безопасности мы постоянно занимаемся, как в рамках антитеррористической комиссии, так и в оперативном режиме. В рамках штаба, созданного по указу Президента, мы, конечно, примем дополнительные меры, чтобы обеспечить физическую, инженерную защиту этих объектов. Считаю, что работа у нас организована правильно, на сегодняшний день ситуация управляемая в регионе», - отметил Александр Гусев в интервью воронежским журналистам по итогам состоявшегося заседания.

Николай Патрушев, проводя заседание, сосредоточил внимание участников на необходимости в самые короткие сроки устранить замечания в тех регионах, где они выявлены, подчеркнул, что требуется обеспечить четкое взаимодействие региональных автоматизированных систем центрального оповещения о ЧС, еще раз проверить и обеспечить повышенную готовность всех территориальных специальных служб. Секретарь Совбеза отдельно подчеркнул необходимость противодействия распространению фейков о ходе СВО среди населения.

Отметим, что, в частности, деятельность властных структур Воронежской области по обеспечению уровня информационной безопасности управлением ФСТЭК России по ЦФО в этом году была оценена как лучшая среди регионов, входящих в округ.

александр гусев(2022)|Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

«Власти нашего региона системно занимаются обеспечением безопасности воронежцев. Сейчас эта работа только усиливается, чтобы обстановка оставалась управляемой и спокойной», - написал в своем телеграмм-канале губернатор Воронежской области.

Теги: совет безопасности, александр гусев, николай патрушев, безопасность объектов



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