В Тюменской области собрали 23,5 миллиона рублей для мобилизованных

Тюменская область продолжает оказывать помощь мобилизованным бойцам. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона, доставлен очередной груз с необходимыми вещами: теплой зимней одеждой, противоосколочными очками, балаклавами, продовольствием.

Приобретение гуманитарного груза обеспечивается за счет регионального бюджета по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Заместитель командира по военно-политической работе Евгений отметил, что мобилизация проходила в осенний период, когда было тепло, поэтому та помощь, которую оказывает Тюменская область сейчас, военным очень поможет.

Помощь бойцам регион осуществляет на постоянной основе. На этой неделе в регионе пройдет благотворительный марафон "100 миллионов для победы". Он состоится 18 и 19 ноября и будет транслироваться в прямом эфире.

Подробнее о мероприятиях марафона: 18 ноября с 7.00 до 20.30. в студиях канала "Тюменское время" и радио "Диполь ФМ" будет идти общение с известными людьми Тюмени, предпринимателями, которые уже внесли вклад.

19 ноября — 24 часа добрых дел. В эфире покажут трансляции концертов, спектаклей. Выручку от продажи билетов перечислят в фонд акции.

В ДК "Нефтяник" с 10.00-15:00 — спектакль "Игрушки", игровая программа, выступление камерного оркестра "Камерата Сибири", в 15:00-19:00 — "Фокус-шоу", спектакль "Против правил", выступление ансамбля "Аврора", в 19.00-20.30 — концерт с участием артистов Тюменской области.

Вход на один блок — 300 рублей.

В ТРЦ "Сити-Молл" с 13.00-14.00 выступит вокал-группа "Sunrise", с 15.00-16.00 — фольклорный ансамбль "ЯромилЪ", в ТРЦ "Гудвин" с 14.00-15.00 выступление "ЯромилЪ", в ТРЦ "Кристалл" с 15.00-16.00 — "Sunrise".

В настоящий момент организаторами акции уже собрано 23 473 330,96 рублей.