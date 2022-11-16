16 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: therussiantimes.com

Трамп объявил о выдвижении в президенты США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп объявил, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. На этот раз он идет в президенты со слоганом "Make America Great and Glorious Again" ("Сделаем Америку снова великой и прекрасной").

Заявление Трамп сделал в своей флоридской резиденции Мар-о-Лаго. Washington Post пишет, что позиции экс-президента сейчас очень шаткие, и, возможно, именно поэтому он поспешил сделать заявление. После не самых удачных промежуточных выборов в парламент Республиканская партия не даст Трампу однозначной поддержки, некоторые соперники Трампа уже собираются оспаривать его выдвижение от республиканцев. К тому же в отношении Трампа и его соратников ведутся многочисленные расследования, в том числе и уголовного характера.

Ранее о намерении выдвинуть свою кандидатуру в президенты США заявил действующий глава государства Джо Байден. Выборы пройдут в 2024 году.

Теги: дональд трамп, выборы президента, выдвижение



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