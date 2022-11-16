16 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: vesti.ru

В центре Стамбула вновь прогремел взрыв: загорелись автомобили

В стамбульском районе Фатих вечером 15 ноября прогремели взрывы, несколько машин охватило пламенем.

По данным местных СМИ, инцидент произошел недалеко от площади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

По словам очевидцев, загорелся один из припаркованных автомобилей. Затем пламя перекинулось на автомобили, стоявшие рядом. В одном из автомобилей после возгорания произошел взрыв.

Газета Sozcu пишет, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Хозяин автомобиля, который загорелся первым, заявил о сильном запахе дизельного топлива в салоне во время движения. Водитель рассказал, что он припарковал автомобиль, после чего его машина загорелась.

Прибывшая на место происшествия полиция предварительно установила, что признаков теракта или поджога нет, передает Regnum.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Турецкие власти обвинили в теракте курдских боевиков.

Теги: стамбул, взрыв, автомобили



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