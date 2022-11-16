В Екатеринбурге горело здание областного министерства

Ранним утром 16 ноября в Екатеринбурге загорелось административное здание.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в пятом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице Большакова в уральской столице. На площади в 15 квадратных метров горел мусор в подвальном помещении административного здания.

В тушении были задействованы 14 единиц техники и 46 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в начале шестого утра. Причина пожара сейчас устанавливается специалистами.

По данным СМИ, в горевшем здании располагается министерство социальной политики Свердловской области.