В Екатеринбурге горело здание областного министерства
Ранним утром 16 ноября в Екатеринбурге загорелось административное здание.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в пятом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице Большакова в уральской столице. На площади в 15 квадратных метров горел мусор в подвальном помещении административного здания.
В тушении были задействованы 14 единиц техники и 46 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в начале шестого утра. Причина пожара сейчас устанавливается специалистами.
По данным СМИ, в горевшем здании располагается министерство социальной политики Свердловской области.