Toyota начала увольнять сотрудников завода в Петербурге

Японский автомобильный концерн Toyota начал сокращать сотрудников завода в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения города, компания вынесла персональное предложение каждому сотруднику. Речь идет о выплате от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения; компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Ранее представители организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) подали судебный иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor.