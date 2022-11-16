16 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

СМИ: в аэропортах Москвы введен режим повышенной угрозы теракта

В аэропортах Москвы, а также авиакомпаниях впервые введен третий (максимальный) уровень угрозы терактов.

Об этом говорится в письме Ространснадзора в адрес авиаперевозчиков и воздушных гаваней. Теперь им необходимо принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз. Режим повышенной опасности ввели и в аэропорту Санкт-Петербурга.

В Шереметьево появились бетонные блоки вдоль территории, а в Пулково — досмотр при выходе на посадку. Пассажирам нужно приготовиться к возможным очередям на пунктах досмотра. Чтобы успеть на рейс, стоит заблаговременно приезжать в аэропорты, говорят эксперты и общественники.

В России существует три уровня безопасности транспортных объектов.

Первый уровень вводится при потенциальной угрозе совершения акта незаконного вмешательства на транспорте. Второй уровень подразумевает наличие непосредственной опасности, то есть уже конкретные условия и факторы.

Третий вводится при прямых угрозах, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства, сообщают "Известия".

Теги: аэропорты, Москва, теракты



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