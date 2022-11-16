СМИ: в аэропортах Москвы введен режим повышенной угрозы теракта
В аэропортах Москвы, а также авиакомпаниях впервые введен третий (максимальный) уровень угрозы терактов.
Об этом говорится в письме Ространснадзора в адрес авиаперевозчиков и воздушных гаваней. Теперь им необходимо принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз. Режим повышенной опасности ввели и в аэропорту Санкт-Петербурга.
В Шереметьево появились бетонные блоки вдоль территории, а в Пулково — досмотр при выходе на посадку. Пассажирам нужно приготовиться к возможным очередям на пунктах досмотра. Чтобы успеть на рейс, стоит заблаговременно приезжать в аэропорты, говорят эксперты и общественники.
В России существует три уровня безопасности транспортных объектов.
Первый уровень вводится при потенциальной угрозе совершения акта незаконного вмешательства на транспорте. Второй уровень подразумевает наличие непосредственной опасности, то есть уже конкретные условия и факторы.
Третий вводится при прямых угрозах, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства, сообщают "Известия".