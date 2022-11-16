Белоруссия проводит плановую проверку учетных данных военнообязанных

Власти Белоруссии проводят плановую проверку учетных данных военнообязанных.

Работа ведется по поручению президента, сообщает Министерство обороны страны в Telegram. "В ходе проверки вызов граждан на пункты сбора военных комиссариатов, местных исполнительных и распорядительных органов осуществляется преимущественно повестками... С середины ноября до конца текущего года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете. В связи с этим в течение ноября значительное количество граждан примет участие в указанных мероприятиях", – следует из сообщения.

Отмечается, что ход проведения этой проверки говорит о высоком уровне понимания граждан Белоруссии своих обязанностей по воинскому учету.