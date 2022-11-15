16 Ноября 2022
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Происшествия Украина
Фото: Накануне.ru

В Харьковской области фактически отсутствует электроснабжение – глава региона

В Харьковской области в результате ракетных ударов практически полностью отсутствует электроснабжение, его восстановления, скорее всего, придется ждать до утра, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

"Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидации последствий сможем после отбоя сигнала тревоги. В усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди. В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света как минимум до утра. Но работаем, чтобы как можно быстрее подать электричество", - приводят СМИ пояснения Синегубова.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее сообщил о повреждении 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Теги: харьковская область, ракетный удар, электроснабжение



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