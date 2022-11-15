В Молдове и Приднестровье начались отключения электричества из-за ударов по энергообъектам Украины

В некоторых районах Молдовы и Приднестровья начались перебои с электроэнергией после массированного ракетного удара по территории Украины. Сообщается, что отключилась линия Исакча-Вулканешты, по которой Молдова получает почти всю электроэнергию из Румынии.

Без света остались некоторые районы Бендер, Тирасполя и других населенных пунктов в Приднестровье. Пользователей призывают отключать электроприборы и предупреждают о возможных перепадах напряжения, передает ТСВ Приднестровье.

Власти объяснили ситуацию тем, что Приднестровье находится в единой энергосистеме "Украина-Молдова-Европа", в сети в какой-то момент не хватало электроэнергии, поэтому срабатывала защита, возникали перебои.

Молдавские власти сообщают, что высоковольтная линия из Румынии на МГРЭС не была повреждена, сработала автоматика.

Серьёзнее всего система пострадала в Григориопольском районе. Автоматика отключила тепловые котельные. Энергетики обещают подключить оборудование в течение нескольких часов.

"В ближайшее время последствия будут устранены. Частоты на текущий момент восстановлены. Мы надеемся, что ситуация не будет усугубляться. Но следует сказать, что подачи электроэнергии с линии Исакча-Вулканешты в настоящий момент нет", - заявил журналистам министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник.