Ракетные удары по Украине: Киев и Львов обесточены на 50-80%, начались отключения тепла

Украинские власти заявили о ракетных ударах по десяти областям. Сообщается о разрушениях в Киевской, Одесской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Львовской и Винницкой областях. Также в 15 регионах была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 85 ударах, большая часть из которых пришлась на объекты энергетики, и ожидается еще 20. В Минобороны РФ пока не комментировали ситуацию. В офисе президента Украины ситуацию с энергоснабжением назвали критической.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что "из-за массированной ракетной атаки "Укрэнерго" начала экстренные отключения света по всей Украине, в том числе в столице". "Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! В столице без света предварительно не менее половины абонентов", - заявил мэр Киева.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что без света остается 80% города, также временно приостановлена подача тепла, нет горячей воды. Коммунальщики запускают дизель-генераторы. Также в городе не курсирует общественный электротранспорт.

Также сообщается, что перебои с электричеством начались в Молдавии и Приднестровье, которые связаны с Украиной единой энергосистемой.