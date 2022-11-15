Пассажиропоток в Крым вырос в два с лишним раза в этом году – глава РЖД

Пассажиропоток в Крым на железной дороге в этом году вырос в два с лишним раза, в целом на южном направлении – на 35% к прошлому году, заявил глава РЖД Олег Белозеров. Он добавил, что ситуация с ростом пассажиропотока вызвала трудности. "Инфраструктура одна – и для пассажиров, и для грузов. Нам приходилось находить сложный баланс", - отметил глава компании на форуме "Транспортная неделя 2022".

Белозеров также прокомментировал и в целом ситуацию, с которой РЖД столкнулась в этом году. "Были очень сложные времена для всех. Правительство приняло очень сложные, но крайне выверенные решения. Теперь мы видим, как нам развиваться. Были ли мы готовы к этой ситуации? Я считаю, что были. Мы два года упражнялись на ковиде. Мы были готовы к разным вариантам, хотя железная дорога очень консервативна к изменениям. За 10 месяцев было командировано 7,6 тыс. машинистов, чтобы справиться с изменением потоков. Потоки менялись каждый месяц. В течение двух недель самых напряженных 15 тыс. обращений было обработано от грузоотправителей, и мы решили все эти проблемы", - рассказал глава РЖД.