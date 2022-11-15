Губернатор Югры Наталья Комарова проведет большую пресс-конференцию 23 ноября

23 ноября на площадке ОТРК "Югра" состоится ежегодная пресс-конференция главы округа Натальи Комаровой с представителями СМИ, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

К участию приглашены представители международных, федеральных, региональных, муниципальных средств массовой информации, представители СМИ города Макеевки Донецкой Народной Республики, представители детско-юношеских редакций, блогерского сообщества региона.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии пресс-конференция прошла в режиме онлайн. В ней приняли участие 188 представителей СМИ. Общение длилось почти четыре часа.

Прямая трансляция будет вестись в аккаунтах губернатора округа в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в официальной группе региона "Югра" во "ВКонтакте", на сайте ОТРК "Югра".

Начало прямого эфира — в 12.00.