15 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Центральной России активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы, - Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что США, объявив Россию "непосредственной и постоянной угрозой" безопасности в Европе в своей новой стратегии нацбезопасности, использует киевский режим в качестве тарана.

"Объявляя нашу страну источником нестабильности, США формируют антироссийские альянсы, наращивают военную мощь, размещают силы НАТО у наших границ. При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России. Цель США – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну", - сказал Патрушев на совещании по антитеррористической защищенности объектов ЦФО в Брянске, его цитирует ТАСС.

В последнее время, заявил Патрушев, обстановка в Центральной России, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО.

"Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике", - сказал Патрушев.

Теги: Николай Патрушев, Совбез РФ, секретарь



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