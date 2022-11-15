Мурашко и Силуанов поддержали ВОЗ и Всемирный банк с их инициативой глобального фонда против пандемий

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр финансов Антон Силуанов поддержали создание глобального фонда реагирования на пандемии на площадке Всемирного банка.

"Видим ВОЗ в качестве координатора международных усилий в области здравоохранения", - сказал Мурашко.

Мурашко и Силуанов подтвердили присягу ВОЗ, считает председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов. Он полагает, что в этом есть или их личная заинтересованность, или они подконтрольны.

"Уже реально все устали смотреть на это шоу в верхних эшелонах "Усидим на двух стульях". Говорить патриотические речи и делать все ровно наоборот", - написал Морозов.

Ранее Мурашко тоже открыто поддерживал создание глобального управляющего органа. Как сообщал в прошлом году Reuters, "пандемическое соглашение" будет готово к 2024 году. Некоторые опасаются, что оно может стать обоснованием для введения глобальной "санитарной диктатуры" под предлогом предотвращения пандемий.