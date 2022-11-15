15 Ноября 2022
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Спорт
Фото: Накануне.RU

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий ушёл из казанского "Рубина"

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского "Рубина".

Как сообщает пресс-служба клуба, Слуцкий решил покинуть "Рубин" по собственному желанию. Сегодня он попрощался с командой на клубной базе.

Напомним, что Слуцкий, известный по работе в сборной страны, ЦСКА и ряде других клубов, возглавлял "Рубин" с декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда под его руководством вылетела в Первую лигу, заняв 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В данный момент у "Рубина" 31 очко и пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

Исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба назначен Юрий Уткульбаев.

Теги: Леонид Слуцкий, Рубин, тренер



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