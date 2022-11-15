В селе Красногорское Исетского района открыли газопровод

В селе Красногорское Исетского района открыли газопровод, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Газопровод построен по региональной программе газификации. Длина газопровода - 6,3 км. Обустроены 128 подводов к домам, благодаря чему возможность подключения к газовым сетям получили более 300 жителей.

В результате более 300 жителей Исетского района получили возможность подключения к газовым сетям. Кроме того, на 14-том километре автодороги Исетское - Упорово сегодня состоялась торжественная церемония ввода газораспределительного узла.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин сообщил, что приход газа в любой населенный пункт - это знаковое событие для его жителей.

"Газ - самое конкурентное на сегодняшний день топливо и его использование помогает сэкономить на коммунальных ресурсах. Приход газа увеличивает и деловую активность", - заявил он.

Гендиректор предприятия "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров отметил, что в 2022 году было проложено 215 км газовых сетей. Благодаря этому газ получили 2 700 потребителей. Общая обеспеченность газом населения региона до конца года составит 97,3%.