15 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В селе Красногорское Исетского района открыли газопровод

В селе Красногорское Исетского района открыли газопровод, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Газопровод построен по региональной программе газификации. Длина газопровода - 6,3 км. Обустроены 128 подводов к домам, благодаря чему возможность подключения к газовым сетям получили более 300 жителей.

В результате более 300 жителей Исетского района получили возможность подключения к газовым сетям. Кроме того, на 14-том километре автодороги Исетское - Упорово сегодня состоялась торжественная церемония ввода газораспределительного узла.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин сообщил, что приход газа в любой населенный пункт - это знаковое событие для его жителей.

"Газ - самое конкурентное на сегодняшний день топливо и его использование помогает сэкономить на коммунальных ресурсах. Приход газа увеличивает и деловую активность", - заявил он.

Гендиректор предприятия "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров отметил, что в 2022 году было проложено 215 км газовых сетей. Благодаря этому газ получили 2 700 потребителей. Общая обеспеченность газом населения региона до конца года составит 97,3%.

Теги: газ, подключение к сетям,



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