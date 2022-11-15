15 Ноября 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени назначили представителя губернатора по вопросам спецоперации

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял важное управленческое решение. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области, глава региона назначил своего представителя по вопросам специальной военной операции на Украине.

Им стал руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко.

"Николай Савченко назначен общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции. Такое решение глава региона Александр Моор принял по рекомендации областного оперативного штаба по обеспечению безопасности. Общественная должность спецпредставителя губернатора по вопросам специальной военной операции введена для координации работы общественных организаций и регионального правительства по сбору помощи для участников специальной военной операции и обеспечению формируемых в регионе подразделений дополнительным оборудованием и имуществом", - говорится в сообщении.

В информационном центре правительства региона отметили, что будучи руководителем центра допризывной подготовки, Николай Савченко обладает большим опытом для подобной работы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября. Сразу после мобилизации в Тюменской области приняли ряд мер поддержки семьям мобилизованных

Теги: мобилизация, спецоперация, представитель губернатора, Николай Савченко



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