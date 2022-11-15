Новосибирский совет по защите семейных ценностей просит Володина поднять проблему абортов

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой поднять проблему абортов с целью изменить законодательство в этой сфере.

Позиционируя себя как оплот традиционных ценностей, Россия сегодня в вопросе защиты жизни еще не рожденных детей принадлежит к малочисленной группе стран в мире с самым либеральным законодательством в этой области.

"В Российской Федерации существует свобода выбора аборта, и он полностью оплачивается государством", - подчеркивает совет.

Только официально в государственных клиниках ежедневно делают более 1500 абортов, или более 500 тыс. в год. Эти дети могли бы родиться. При этом не ведется вообще никакой контроль над медикаментозными абортами и продажей абортивных препаратов фармацевтическими компаниями.

В Великой Отечественной войне весь СССР потерял 27 млн человек. А с 1991 года, по данным Росстата, только на территории России официально было сделано более 50 млн абортов.

"Если называть вещи своими именами, сегодня в государственных лечебно-профилактических учреждениях за счет государственного бюджета осуществляется финансирование прозападных программ, направленных на снижение численности населения России, ведётся не контролируемое государством, но регулируемое извне ограничение рождаемости", - считают авторы обращения.

В предложениях отмечается, что жизнь ребенка до его рождения никак законодательно на защищена, и ее можно пресечь без последствий. Сама эта жизнь даже не упоминается, поскольку речь идет лишь о "прерывании беременности", а не о прерывании новой жизни, а ребенок называется "эмбрионом".

Предлагается вывести производство абортов из учреждений родовспоможения и из системы обязательного медицинского страхования, прекратить лицензировать частные клиники по вопросу абортов, внедрить механизм государственного контроля над оборотом медицинских препаратов абортивного действия, запретить аборты у несовершеннолетних без согласия их родителей, усилить психологическую помощь женщинам, планирующим аборт. Некоторые предложения перекликаются с поручениями вице-премьера Татьяны Голиковой, данными на днях по итогам заседания Правительства РФ.

С 1957 года, когда аборты были повторно легализованы, в России, только по официальным данным, было умерщвлено более 210 млн зачатых детей, что составляет полтора населения страны.