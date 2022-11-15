Вартовчане заметили медведя, гуляющего по улицам

Жители Нижневартовска сообщили в соцсетях о гуляющем по улице медведе, передает корреспондент Накануне.RU.

Косолапого заметили вечером 14 ноября недалеко от жилых домов на ул. Садовая, рядом с озером Эмтор, и сообщили в экстренные службы города.

По словам экспертов, к началу ноября медведи уже впадают в спячку, однако не всегда. Потому встреча с ним может быть опасной.

Информация о замеченном медведе сразу была направлена в полицию и в окружной департамент недропользования и природных ресурсов. Приняты все необходимые меры реагирования. В черте города животное не обнаружено.