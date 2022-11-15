Уничтожен объект, обеспечивавший подачу электричества в части Херсонской и Николаевской областей

На Украине взорваны два автотрансформатора на объекте инфраструктуры, который обеспечивал подачу электричества на правобережную часть Херсонской области и часть Николаевской области. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 т, взорваны", - цитирует Кудрицкого РБК.

Он не уточнил, что именно за объект был уничтожен и где он находится.