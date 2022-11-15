15 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Vasily Fedosenko

Китай выступил против исключения России из G20 и предложил снять односторонние санкции

Китай выступает против исключения России из G20 и других международных площадок. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита "группы двадцати" на индонезийском острове Бали.

По его словам, в Пекине считают, что "никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов".

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20 призвал снять односторонние санкции и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество. Он призвал мировое сообщество противостоять политизации экономических вопросов, передает Regnum.

Теги: китай, россия, g20



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