15 Ноября 2022
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Фото:ДИП Свердловской области

Население планеты достигло 8 миллиардов человек - ООН

Население планеты достигло 15 ноября 8 млрд человек, заявили в ООН. Пока самой густонаселенной страной мира остается Китай, но в 2023 году Индия опередит КНР.

"Это повод отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности, — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. - В то же время это напоминание о нашей общей ответственности за заботу о нашей планете и момент, чтобы подумать о том, где мы все еще не выполняем свои обязательства друг перед другом".

Население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года. Только в 2020-м году население сократилось из-за ковида – менее чем на 1%.

Последние прогнозы Организации Объединенных Наций предполагают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиардов в 2030 году и 9,7 миллиардов в 2050 году. Пик в 10,4 млрд человек будет достигнут в 2080-х годах и останется на этом уровне до 2100 года.

В отчете World Population Prospects 2022 говорится, что рождаемость во многих странах заметно снизилась за последние десятилетия. Сегодня две трети мирового населения проживает в стране или районе, где рождаемость в течение жизни ниже 2,1 рождения на женщину, что примерно соответствует уровню, необходимому для нулевого роста в долгосрочной перспективе для населения с низкой смертностью. Прогнозируется, что население 61 страны или района сократится на 1% или более в период с 2022 по 2050 год из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и, в некоторых случаях, повышенного уровня эмиграции.

Более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания. Ожидается, что страны Африки к югу от Сахары обеспечат более половины прироста, ожидаемого до 2050 года.

Россия к 2050 году, видимо, навсегда покинет топ-10 густонаселенных стран, ее население может сократиться до 120-125 млн, а возрастная структура ухудшится: молодых и трудоспособных будет еще меньше, чем сегодня. Рождаемость в стране уже опустилась ниже 1,5 ребенка на женщину.

Теги: население, земля, планета, демография



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