В Нижневартовске подросток чуть не утонул в бассейне

В Нижневартовске 14-летний подросток едва не утонул в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел 14 ноября, в 10.00, во время проведения занятий.

"Старший тренер по плаванию не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности, в результате чего 14-летний воспитанник, оказавшись вне поля зрения тренера, ушел под воду. Благодаря оперативному оказанию медицинской помощи, потерпевший остался жив", - говорится в сообщении.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".

О проверке также сообщили в окружной прокуратуре.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению должностными лицами спортивного учреждения обязанности по созданию безопасных условий обучения, требований мер безопасности на воде и своевременности оказания первой медицинской помощи ребенку. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в надзорном ведомстве.